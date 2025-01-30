6 gezegen yeniden sıralandı! Yüksekova'da büyük şaşkınlık

Düzenleme: Kaynak: İHA

26 Ocak'ta 6 gezegenin gökyüzünde yan yana dizilip gözlemlenmesinin ardından, aynı olayın tekrar fark edilmesi büyük merak uyandırdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralandığı anlar çıplak gözle izlendi.

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Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından ötürü Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi. Yüksekovalı vatandaşlar bu tarihi olayı cep telefonları ile kaydetti.

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Öte yandan, 26 Ocak'ta gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralanmasının ardından, aynı durumun tekrar meydana gelmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezegenlerin son günlerde aralıklı olarak Yüksekova semalarında görülmeye devam ettiği öğrenildi.

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