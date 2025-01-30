6 gezegen yeniden sıralandı! Yüksekova'da büyük şaşkınlık

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralandığı anlar çıplak gözle izlendi.

Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından ötürü Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi. Yüksekovalı vatandaşlar bu tarihi olayı cep telefonları ile kaydetti.

Öte yandan, 26 Ocak'ta gökyüzünde 6 gezegenin aynı hizada sıralanmasının ardından, aynı durumun tekrar meydana gelmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezegenlerin son günlerde aralıklı olarak Yüksekova semalarında görülmeye devam ettiği öğrenildi.