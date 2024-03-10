6 göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
6 göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
Aydın'da 40 kaçak göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları belirlenen 6 insan kaçakçısı tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda Karaova Mahallesi sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede yaptıkları aramada 40 kaçak göçmeni yakaladı. Tam da bu sırada polis ekiplerini fark edip, yaya olarak kaçmaya çalışan 6 organizatör 15 dakika süren kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan organizatör şüphelileri G.B., E.B., B.Ç., A.K., Ö.D. ve E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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