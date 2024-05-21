6 ilde operasyon: 85 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
6 ilde operasyon: 85 şüpheli yakalandı
Çankırı merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda çeşitli suçlardan 22’si tutuklu toplam 107 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından Çankırı merkezli, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin'de "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde Satın almak, bulundurmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "akaryakıt kaçakçılığı" gibi suçlardan 22’si tutuklu toplam 107 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

aw209313-01.jpgŞahısların ikametlerine yapılan aramalar sırasında; 312 gram esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda 85 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 68'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 17’si ise adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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