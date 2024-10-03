6 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İHA
6 katlı binada yangın paniği

İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

Şişli'de 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinden aktarılan bilgiye göre, Şişli Teşvikiye Poyracık Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 10.00'da yangın çıktı. Yangının, binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıktığı tespit edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina kısa sürede tahliye edilirken, yanındaki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi edinildi.

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