22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

6 katlı otelin çatısı alev alev yandı

Sakarya’da 6 katlı otelin çatı katında gece saatlerinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:17
Takip Et

6 katlı otelin çatısında yangın

6 katlı otelin çatısı alev alev yandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde 6 katlı otelin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 102.Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin çatı katında gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Adeta alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
1
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
4
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
5
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿Kızılay Başkanı'ndan çadır itirafı. Paylaşımını apar topar kaldırdı
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
6
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
7
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Akdiken bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest
﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest
﻿Anne ve babasını kaybeden Enes'e hastane çalışanlarından duygulandıran jest
﻿Nisa suresinin anlamı nedir?
﻿Nisa suresinin anlamı nedir?
﻿Nisa suresinin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.