6. kattan düştü öldü

Kaynak: İHA
6. kattan düştü öldü

Samsun'da yaşlı adam 6. kattaki evlerinin penceresinden havalandırma boşluğuna düştü. 1. katta oturan komşuları gürültüye uyandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti.

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda saat 04.20'de 76 yaşındaki Ahmet Muammer Doğru 6. kattaki evlerinin yatak odasının penceresinden havalandırma boşluğuna düştü.

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Birinci kattaki ev sakinleri büyük bir gürültü ile uyandıklarında zemindeki havalandırma boşluğunda yaşlı adamı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediler. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından Ahmet Muammer Doğru'nun cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

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