6 metreden D-130 Karayolu'na uçtu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Halıdere Yalı Mahallesi Taşlıburun Caddesi'nde meydana gelen kazada, garaj kapısını kapatmak isteyen sürücünün otomobili 6 metre yükseklikten D-130 Karayolu'na düştü.

Olay, sürücü A.K.'nin 41 AK 599 plakalı otomobilini garajdan çıkardıktan sonra çalışır vaziyetteki araçtan inip garaj kapısını kapatmaya çalıştığı sırada gerçekleşti. Otomobil, kendi kendine hareket ederek garajdan 6 metre yükseklikten yola uçarak takla attı. Araçta bulunan yolcu kısmındaki kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hem 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi hem de yaralıya yardım etmek için olay yerine koştu.

Vatandaşlar, araçta bulunan kadını çıkarırken sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluştu, aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.