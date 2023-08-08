6 milyar 572 milyon ağaç dikildiyse 100 tane Türkiye’nin yeşillenmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ‘’son 21 yılda Türkiye toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır’’ ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine dikilen fidan sayıları üzerine bir tartışma başladı. Ağaçlandırma ve fidan dikim teknikleri göz önünde bulundurulduğunda verilen sayılar üzerine ortaya soru işaretleri çıktı.

TÜRKİYE’NİN 100 KERE YEŞİLLENDİRİLMİŞ OLMASI GEREKİYOR

Dikim esaslarına göre her bir fidan için 1 metrekarelik alana ihtiyaç duyulduğu varsayıldığında, ortaya 6 milyar 572 milyon metrekarelik bir alan çıkıyor. Bu alan ise yüzölçümü 783 bin metrekare olan Türkiye’nin yaklaşık 100 katına denk geliyor. Yani bunun şu anlama geldiği ifade ediliyor; 21 yılda dikilen ağaç fidanı Türkiye yüzölçümü düşünüldüğünde, ülkemizi 100 kere yeşillendirmiş olması gerekiyor.

21 yılda 6 milyar 572 milyon fidanın dikildiği söyleminin kabul edildiği varsayıldığında ise tüm Türkiye haritasının yeşile dönmüş olması gerekirken bu durumun gerçekleşmediği görülüyor. Konuyla ilgili konuşan TEMA Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç ‘’ülkemizin yüzde 50,9’u orta, yüzde 22,5’i de yüksek derecede olmak üzere toplam yüzde 73,4’ü çölleşme tehlikesi altında’’ dedi. Tarım arazileri ve şehirlerin de bu fidanların dikimi için uygun olmadığı göz önünde bulundurulduğunda ise hesap tamamen karışıyor.

DÜNYA YÜZÖLÇÜMÜNÜN 1,2 KATI

Öte yandan dünya yüzölçümü düşünüldüğünde ise, dikildiği söylenen 6 milyar 572 milyon fidan için gerekli yüzölçümünün büyüklüğü daha net anlaşılıyor. Buna göre, yüzölçümü 510 milyon metrekare olan dünya için yine 1 metrekare dikim alanı varsayıldığında, 1,2 dünya yüzölçümlük bir alana ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.

ZAMAN HESAPLAMASI DA ORTAYA ÇIKTI

Fidan sayısı tartışmaları üzerine, Yeniçağ yazarı gazeteci Zafer Arapkirli, 21 yıllık AKP iktidarı dönemindeki fidan dikimine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Arapkirlinin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Erdoğan’ın verdiği sayılar üzerinden, yaklaşık 21 yıldır iktidarda olan AKP’nin, günde 866 bin 675, saatte ise 36 bin 111 fidan dikmesi gerektiği ortaya çıktı.

Zafer Arapkirli o paylaşımında;

20 yıl 9 ay 5 gündür iktidardalar

7583 gün eder.

Hiç durmadan dikseler;

Günde: 866.675

Saatte: 36.111

Dakikada: 602

Fidan dikilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.