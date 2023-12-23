6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay

Kahraman Türk askerlerinin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında dün gece Bölücü Terör Örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği hain saldırıda 6 vatan evladı şehit düştü.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakkari Dağ Komando Tugayı Hakurk bölgesinde Pençe harekatında, Şehit Uzman çavuş Alpay Aras 3 operasyonu esnasında kahraman komandolar zor coğrafi ve hava koşulları şartları altında PKK’lı teröristlerin izini sürüyordu.

Yapılan operasyon esnasında PKK’lı teröristler 1. Dağ Komando Tugayına sızma girişiminde bulundu. Geçiçi üs bölgesi olduğu belirtilen bölgeye saldıran PKK’lılar havadaki sis ve tipiyi fırsat bildiler.

Görüş mesafesi 1 metrenin de altına düşünce PKK’lılar uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombaları ile kahraman vatan evlatlarına saldırmaya başladı.

Askerlerimiz saldırı altındayken ikinci destek timi aksiyon alarak PKK’lı teröristleri hedeflerine aldı.

Ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristler bu anda askerlerimizi şehit ettikten sonra olay yerinden kaçarken komandolarımız üs bölgemize sızan teröristlerden büyük bir kısmını etkisiz hale getirdi.

Bölgeden gelişmeleri bildiren kaynaklar, Hakurk bölgesinin 1 haftadan beridir kar etkisi altında olduğunu ve hain saldırı esnasında görüş mesafesinin 1 metrenin de altına indiğini belirtti.