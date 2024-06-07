6 Şubat depreminden kaçanlara trafik cezası kesildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
6 Şubat depreminden kaçanlara trafik cezası kesildi

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında canlarını kurtarmak için bölgeden kaçmaya çalışan vatandaşlara depremden 1.5 yıl sonra faizi ile beraber trafik cezası kesildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç dün TBMM’de yaptığı konuşmada deprem bölgesinde yaşanan skandal bir olayı dile getirdi. Öztunç açıklamasında deprem sonrasında bölgeden canın kurtarmak için arabaları ile kaçamaya çalışan vatandaşlara depremden bir buçuk yıl sonra trafik cezalarının kesildiğini, bu cezaların da faizi ile beraber kesildiğini açıkladı.

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Öztunç konu hakkında şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde yaşamını kurtaran, çoluğunu çocuğunu bir şekilde arabaya bindirip deprem bölgesinden kaçmaya çalışan on binlerce, yüz binlerce yurttaşımız vardı.

İnsanlar o anda 'acaba radara girer miyim, trafik cezası yer miyim, trafiğe dikkat edeyim' derdine düşmedi. Çünkü her yer yıkılmış.

Anası babası ölmüş, Maraş'tan Kayseri'ye, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e nereye kendilerini atabildilerse attılar. Bir buçuk yıl sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu insanlara trafik cezası geldi. Bir buçuk yıl sonra faiziyle hala geliyor.

“MAĞDURİYETİ GİDERMEMİZ LAZIM”

Öztunç açıklamasının devamında deprem bölgesinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti:

Ya vicdan olmaması gerekiyor. Bu konuda da bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu mağduriyeti de gidermemiz gerekir”

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