6 Şubat depremini iki gün önce bilen deprem enstitüsünden Türkiye'ye yeni uyarı. 3 bölgeyi işaret ettiler

6 Şubat depremiyle ilgili verdiği verilerin hemen hemen hepsinin doğru çıktığı öne sürülen Güneş Sistemi Geometri Araştırması'ndan (SSGEOS) Türkiye için yeni bir uyarı yapıldı.
SSGEOS'un 492 bin takipçiye sahip resmi X hesabından yeni bir harita paylaşıldı. Haritada, hem dünya hem de Türkiye için deprem bilgilendirilmesi yapıldı.
5 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ
SSGEOS tarafından yapılan bilgilendirmede deprem beklenen yerlere ilişkin ayrıntılara yer verilirken, yayınlanan haritada dünya üzerinde 5 bölgede deprem beklendiği bildirildi.
TÜRKİYE İÇİN UYARI YAPILDI
İşaretlenen yerlerde Türkiye ayrıntısı dikkat çekerken, deprem uyarısı haritasında Türkiye'de; Adana, Hatay, Orta Karadeniz yer aldı.
Öte yandan deprem uyarısının Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i de kapsadığı görüldü.