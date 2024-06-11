6 Şubat depremini iki gün önce bilen deprem enstitüsünden Türkiye'ye yeni uyarı. 3 bölgeyi işaret ettiler

6 Şubat depremiyle ilgili verdiği verilerin hemen hemen hepsinin doğru çıktığı öne sürülen Güneş Sistemi Geometri Araştırması'ndan (SSGEOS) Türkiye için yeni bir uyarı yapıldı.

SSGEOS'un 492 bin takipçiye sahip resmi X hesabından yeni bir harita paylaşıldı. Haritada, hem dünya hem de Türkiye için deprem bilgilendirilmesi yapıldı.

5 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

SSGEOS tarafından yapılan bilgilendirmede deprem beklenen yerlere ilişkin ayrıntılara yer verilirken, yayınlanan haritada dünya üzerinde 5 bölgede deprem beklendiği bildirildi.

TÜRKİYE İÇİN UYARI YAPILDI

İşaretlenen yerlerde Türkiye ayrıntısı dikkat çekerken, deprem uyarısı haritasında Türkiye'de; Adana, Hatay, Orta Karadeniz yer aldı.

Öte yandan deprem uyarısının Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i de kapsadığı görüldü.