6 Şubat depremini iki gün önce bilen deprem enstitüsünden Türkiye'ye yeni uyarı. 3 bölgeyi işaret ettiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat depremini iki gün önce bilen deprem enstitüsünden Türkiye'ye yeni uyarı. 3 bölgeyi işaret ettiler

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremi 3 gün önce tahmin ettiği iddia edilen Güneş Sistemi Geometri Araştırması (SSGEOS), yeni yayınladığı haritada Türkiye'de deprem beklenilen yerleri işaret etti.

6 Şubat depremiyle ilgili verdiği verilerin hemen hemen hepsinin doğru çıktığı öne sürülen Güneş Sistemi Geometri Araştırması'ndan (SSGEOS) Türkiye için yeni bir uyarı yapıldı.

SSGEOS'un 492 bin takipçiye sahip resmi X hesabından yeni bir harita paylaşıldı. Haritada, hem dünya hem de Türkiye için deprem bilgilendirilmesi yapıldı.

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5 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

SSGEOS tarafından yapılan bilgilendirmede deprem beklenen yerlere ilişkin ayrıntılara yer verilirken, yayınlanan haritada dünya üzerinde 5 bölgede deprem beklendiği bildirildi.

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TÜRKİYE İÇİN UYARI YAPILDI

İşaretlenen yerlerde Türkiye ayrıntısı dikkat çekerken, deprem uyarısı haritasında Türkiye'de; Adana, Hatay, Orta Karadeniz yer aldı.

Öte yandan deprem uyarısının Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i de kapsadığı görüldü.

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