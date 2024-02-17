6 tane organik soğan 68.90 TL. Ülkeyi bu duruma getirenlere dua edin her malımız değerleniyor böyle

Rahime Sezgin
6 tane organik soğan 68.90 TL. Ülkeyi bu duruma getirenlere dua edin her malımız değerleniyor böyle
Bir dönemin kendi kendine yeten sayılı tarım ülkelerinden olan Türkiye’de 6 tane organik soğan 68,90 TL’ye satılmaya başlandı.

Türkiye ekonomisi içinden çıkılmaz bir hale geldi. Sadece 20 yıl önce kendi kendine yeten sayılı tarım ülkelerinden olan Türkiye’de saman dahi ithal edilir oldu.

Tarım ürünlerinde artan maliyet ve düşük alım fiyatlarıyla nedeniyle çiftçi ürün ekmekten vazgeçerken vatandaşın gıda ihtiyacı ithal ürünlerle karşılanmaya çalışılıyor.

Diğer taraftan artan enflasyon nedeniyle yerli ürünlere de her geçen gün zam yapılırken vatandaşın alım gücü de aynı oranda düşüyor.

Zam furyasından nasibini alan son ürün ise kuru soğan oldu. Bir markette “organik” olduğu belirtilen 6 kuru soğan 68,90 TL’ye satılmaya başlandı.

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