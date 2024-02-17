E-ticaret yapmak isteyen şirketlere önemli tüyolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde e-ihracatın toplam ihracatımızdaki payının yüzde 1,5 olduğuna işaret ederek, 2028 hedefinin bu oranı yüzde 10’a çıkarmak olduğunu açıklamıştı.

Bu açıklama başta KOBİ’ler olmak üzere e-ihracatla henüz tanışmamış üreticilerin dikkatini online ihracata çevirdi.

E-ihracatın önündeki en büyük engelin cesaret edememek olduğunu ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, online ihracatta şirketlerin karşılaşabileceği 6 zorluğu ve çözüm yollarını anlattı.

Ticimax Kampüs bünyesinde ücretsiz e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri vererek Türk şirketlerinin dünyaya açılması yolunda cesaret vermeye çalıştıklarını ifade eden Çiğdemli, olası zorlukları hedef pazarlar, ödeme yöntemleri, yurt dışında şirket açmak, iadeler, yabancı dil ve regülasyonlar olarak sıraladı.

HEDEF PAZARLAR

E-ihracata yeni başlayacaklar için en önemli adımın doğru hedef pazar seçimi olduğunu belirten Çiğdemli, “Odaklanabileceğiniz kadar ülkeyi hedefleyin. Doğru olan, başlangıç için en fazla 3-4 hedef ülke seçilmesi. Böylece reklam bütçenizi etkili bir şekilde ülkeler arasında bölüştürebilirsiniz. Ayrıca her ülkenin kendine göre regülasyonları olduğunu unutmamak gerekir. Başlangıç için ülke sayısını ne kadar az tutarsanız, ülkelerin kurallarını ve regülasyonlarını o kadar kolay öğrenebilirsiniz” dedi.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Bazı kişilerin e-ticaret üzerinden alışveriş yaparken sitelere kredi kartı bilgilerini yazmaktan çekindiğine dikkat çeken Çiğdemli, “ABD ve Avrupa pazarında bu böyle. Genellikle Stripe ve PayPal gibi ödeme sistemleri kullanılır. Paypal’ın ülkemizde yasaklanmış olması bu noktada ciddi bir sorun. Stripe ise sisteminin belli ülkelerde şirketi olan markalar tarafından kullanılmasını talep ediyor. Her iki ödeme yöntemini kullanmak için de yurtdışında (ki bu genellikle Avrupa ülkelerinden biri oluyor) şirket açmak gerekiyor. Fakat sadece bu ödeme yöntemleri ile e-ihracat yapılır diye bir kural yok. Etsy, Amazon, Trendyol ve e-PTT gibi global pazaryerleri üzerinden herhangi bir ödeme alma sorunu yaşamadan satış yapabilirsiniz. E-ihracat için ödeme entegrasyonu sunan bankalar ile çalışarak, sadece ETGB evrağı ile kolayca e-ihracat yapmanız mümkün. Fakat büyük ölçekli bir e-ihracat operasyonu planlıyorsanız o zaman PayPal ve Stripe gibi dünyada genel olarak kabul gören ödeme yöntemlerinin geçerli olduğu bir ülkede şirket açmanız daha iyi olabilir” diye konuştu.

YURTDIŞINDA ŞİRKET AÇMAK

Yurt dışında şirket açmanın zor göründüğüne dikkat çeken Çiğdemli, ancak Paypal, Stripe v.b. ödeme sistemlerini kullanmak için şirket açılması gerektiğini ifade etti. Çiğdemli, şunları anlattı: “Aynı ülkeye günde 300 ila 1000 adet arası yurtdışı gönderimi varsa, şirket açıp, gönderimi de o ülkeden yapmak sizin için karlı olur. Zira her gün o kadar malı Türkiye’den kargolayarak kargo başına 20 Euro/22 dolar ödeyeceğinize hedef bölgenizdeki bir şehirde bir depo ile anlaşarak fulfillment hizmeti almanız daha avantajlı. Şirket açtığınızda o ülkede vergi de ödemeniz gerekeceğini unutmayın. Bunun için de uzmanlaşmış mali müşavirlik şirketleri bulunuyor.”

ÜRÜN İADELERİ

Özellikle tekstilde Avrupa ülkelerinde ürün iadesi oranının neredeyse yüzde 50 olduğuna dikkat çeken Çiğdemli, “ETGB evrağınız ile ürünü Türkiye’ye geri getirtebilirsiniz fakat gönderirken ödediğiniz 20 Euro/22 doları tekrar ödemeniz gerekir. Bu da ek bir masraf olacağı için en iyisi satış yaptığınız ülkede iade ürünlerinizin toplanacağı bir depo ile anlaşmaktır. Ürünler belli bir adede ulaşınca topluca göndermelerini talep edebilirsiniz. Böylece her bir parça için tek tek 20 Euro/22 dolar ödememiş olursunuz. Hepsini birlikte kolileterek daha az bir rakama ürünleri Türkiye’ye getirtebilirsiniz. Ya da ürünleri Türkiye’ye hiç getirtmezsiniz. Depo ile anlaşarak, aynı bölgede aynı ürünü sipariş eden başka bir müşteri olursa ürünü depodan göndertirsiniz” dedi.

YABANCI DİL İÇİN YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Çiğdemli, “Yabancı dil bilmiyorsanız bu e-ihracat sürecinde önünüzde bir engel oluşturabilir. Artık bu da önemli bir sorun değil. ChatGPT gibi bir AI hizmetinden faydalanarak çeviri yaptırabilir, ürünlerin özelliklerini yapay zekaya kolayca yazdırabilirsiniz. Örneğin biz de Ticimax altyapısı kullananlar için yapay zeka entegrasyonu sağlıyoruz” diye konuştu.

ÜLKELERİN TİCARİ KURALLARI

Ülkelerin regülasyon ve yasalarının da birer sorun olarak karşınıza çıkabileceğini unutulmaması gerektiğini ifade eden Çiğdemli, şunları belirtti: “Odaklanabileceğiniz ülkelere odaklanıp her birinin ticari kurallarını, gümrük masraflarını, vergi yasalarını önce öğrenmelisiniz. Örneğin ürünü Türkiye’de 600 liraya satıyorsanız, 600 lira da gümrük masrafı varsa, ürünün fiyatını ona göre hesaplayıp belirlemelisiniz” dedi.