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  • 'H.K.G davasında iki tutuklama talebi de reddedilmiş. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tutuklama olmaması t

'H.K.G davasında iki tutuklama talebi de reddedilmiş. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tutuklama olmaması tartışılıyordu

H.K.G'nin küçük yaşlardan itibaren istismar ve tecavüze uğradığını söylemesinden ardından dava açıldı. Davada neden tutuklu sanığın olmadığı tartışılıyor. Savcının 2020'de iki kez 2 sanık hakkında da tutuklama talep ettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:44
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tutuklama olmaması tartışılıyordu. Savcı iki kez tutuklama talep etti mahkeme reddetti

'H.K.G davasında iki tutuklama talebi de reddedilmiş. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında tutuklama olmaması tartışılıyordu
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6 yaşında dini nikahının kıyıldığı ve sistematik tecavüze uğradığı gerekçesiyle adli makamlara başvuran H.K.G'nin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma geçen günlerde bitti.

Hem baba hem de H.K.G'yle "nikahı" kıyılan K.İ. hakkında dava açıldı.

Davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Mayıs 2023'te görülecek.

Şimdi hem siyasette hem de sosyal medyada davada neden hiçbir tutuklu olmadığı soruluyor.

H.K.G., 30 Kasım 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yaşadıklarını anlattı ve elindeki ses kayıtlarını adli makamlara verdi.

SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ AMA HAKİM ADLİ KONTROL UYGULADI

Independent'tan Cihat Arpacık'ın haberine göre; soruşturma başladıktan sonra savcı, baba ve K.İ'yi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimine sevk etti.

Ancak mahkeme talebi reddetti ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Savcılık bu duruma itiraz etse de hakimin kararı değişmedi.

Soruşturma 2 yıl sonra, Cumhuriyet Savcısı Ercan Ateş'in iddianameyi tamamlamasıyla davaya dönüştü.

"TENSİPLE TUTUKLAMA BEKLENDİ"

İddianameyi yazan savcının, yakın çevresine dosyada neden tutuklu sanığın olmadığını şöyle anlattığı iddia edildi:

Bu iki yıllık bir dosya ama bana yeni devredilmişti. Soruşturmaya bakan ilk savcı arkadaş, hem baba Y.Z.G hem de K.İ'yi tutuklamaya sevk etmiş ama talep sulh ceza hakimi tarafından reddedilmiş. Ret kararına itiraz etmiş ama o da reddedilmiş. Ben dosyayı görünce iyi bir şekilde iddianame yazmaya öncelik verip

dava açtım. Davaya bakacak ağır ceza mahkemesinin iddianameyi kabul ettikten sonra tensip ile tutuklama kararı vereceğini tahmin ediyordum ama bu şekilde takdir etmişler.

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