6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme. Adliyeye sevk edildiler

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etmişti. Karar sonrası polis, şüphelilerden Kadir İstekli'yi Pendik'te dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel de polis tarafından gözaltına alındı.Gümüşel ve İstekli'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

HAKLARINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirdiği' iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.