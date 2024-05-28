6 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Olay, Hendek ilçesi Göksu Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 6 yaşındaki A.B. isimli çocuk, evlerinin inşaat halindeki çatısında tek başına oyun oynamaya başladı.

Bu esnada elindeki demir çubuk elektrik tellerine temas eden çocuğa elektrik çarptı. Yere düşen ve başını zemine çarpan A.B. ağır yaralandı.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekiplerin ilk müdahalesi yaptığı küçük çocuk, önce Hendek Devlet Hastanesi’ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.