6 yerinden bıçaklandı polise sığındı

Denizli’de girdiği kavga sonrasında vücudunun 6 yerinden bıçaklanan bir şahıs, kent merkezinde devriye atan ekiplerin yanına kaçarak kurtuldu. İlk müdahaleyi polislerin yaptığı yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
6 yerinden bıçaklandı polise sığındı

İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde Çağlar C. ve Adem Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle Çağlar C. vücudunun 6 farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda kontrol yapan polis ekiplerinin yanına kaçtı.

Burada yaralı Çağlar C.’ye ilk yardım müdahalesi yapan ekipler, sağlık ekiplerine de anons geçti. Sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı yaralı Çağlar C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri de şüpheli Adem Ç.’yi arama ve araştırma çalışmaları başlattı.

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