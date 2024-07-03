6 yıl sonra ilk ziyaret

Kaynak: AA
6 yıl sonra ilk ziyaret

Mesud Barzani, 6 yıllık aradan sonra Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edecek.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Mesud Barzani yarın başkent Bağdat'ı ziyaret ederek merkezi yönetim yetkililerinin yanı sıra siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek.

Barzani'nin ziyaretinde Bağdat ve Erbil arasında bütçe meselesi, petrol ihracatı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, IKBY'de 10 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

EN SON 6 YIL ÖNCE GİTMİŞTİ

Ayrıca, Barzani'nin Bağdat hükümetinde etkin olan Şii çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi'nin toplantısına da katılacağı belirtiliyor.

Dün, IKBY'den üst düzey bir heyet Barzani'nin ziyaretinin hazırlıklarını yapmak üzere Bağdat'a gitmişti. KDP Başkanı Mesud Barzani, Bağdat'ı en son 6 yıl önce ziyaret etmişti.

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