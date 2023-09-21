6 yıldır firari olan FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY'nin dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu, 6 yıldır firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı.

6 yıldır firari olan FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 6 yıldır firari olan terör örgütü FETÖ/PDY'nin dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ olarak tabir edilen askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu 'Ömer' kod adlı Ebubekir Şafak Baş, Ankara'nın Sincan ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Baş'ın 3 farklı bylock hesabının bulunduğu, örgüte ait yurt ve dershanelerde yöneticilik yaptığı, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı bildirildi.

Ebubekir Şafak Baş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

screenshot-14.jpg

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi Dünya
Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile bir araya geldi
Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti Spor
Deniz Çoban Galatasaray Kopenhag maçındaki o detayı paylaştı. Bulgar hakem ile alay etti
İş yerinde stres yapmayın Sağlık
İş yerinde stres yapmayın
Yönetim maç biletlerinde yüzde 50 indirim yaptı Spor
Yönetim maç biletlerinde yüzde 50 indirim yaptı
İrem Derici ayrılığın nedenini anlattı. Büyük aşk yaşıyorlardı Magazin
İrem Derici ayrılığın nedenini anlattı. Büyük aşk yaşıyorlardı
Dev holdingin hisseleri satıldı Ekonomi
Dev holdingin hisseleri satıldı
Yarış tayları 26 gün sonra açık artırmada Güncel
Yarış tayları 26 gün sonra açık artırmada