6 yıldır firari olan FETÖ'cü Ankara'da yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 6 yıldır firari olan terör örgütü FETÖ/PDY'nin dershane ve yurtlarında yöneticilik yapan, örgüt içerisinde ‘Büyük Bölge Talebe Mesulü’ olarak tabir edilen askeri okul öğrencileri ve polis akademisi öğrencilerinden sorumlu 'Ömer' kod adlı Ebubekir Şafak Baş, Ankara'nın Sincan ilçesinde kayıtsız olarak kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Baş'ın 3 farklı bylock hesabının bulunduğu, örgüte ait yurt ve dershanelerde yöneticilik yaptığı, Polis Akademisi sınav sorularının dağıtılmasına aracılık yaptığı, örgüt adına para topladığı, örgütün talimatları doğrultusunda Bank Asya'ya para yatıran şahıslardan olduğu, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütü destekleyici nitelikte gösteri ve yürüyüşlere katıldığı bildirildi.

Ebubekir Şafak Baş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.