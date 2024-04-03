60 lira fazla alınan internet ücreti için mahkemeden kritik karar! Faturayı gören doçent soluğu mahkemede almıştı

Kaynak: AA
60 lira fazla alınan internet ücreti için mahkemeden kritik karar! Faturayı gören doçent soluğu mahkemede almıştı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Ali Emre Dingin, internet servis sağlayıcısının sözleşme koşullarına aykırı olarak fazladan tahsil ettiği 60 TL’lik ücret için dava açtı ve kazandı.

Yıllık taahhüt vererek aylık 99,90 TL karşılığında internet aboneliği yapan Dingin, ilk aydan sonra faturada 60,37 TL’lik bir artış fark etti.

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İptal talebine rağmen firma tarafından bir yanıt alamayan Dingin, durumu Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı.

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Heyetin olumsuz yanıt vermesi üzerine Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Dingin, mahkemenin “sözleşme hükümlerine göre fiyat değişikliği yapılamaz” kararıyla haklı bulundu. Kararla birlikte sözleşme iptali ve fazladan ödenen 60 TL ile noter masraflarının iadesi gerçekleşti.

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"TÜKETİCİLERE ÖRNEK OLMAK İSTEDİM"

Dingin, internet kullanımı için kendisine bildirilen tutarın her ay artması üzerine abonelik iptal sürecini başlattığını fakat bir sonuç alamadığı için yasal yollarla hakkını aradığını söyledi.

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Abonelik sözleşmelerinin mutlaka okunması gerektiğine işaret eden Dingin, "Sözleşmeye öyle maddeler koyuyorlar ki belirli bir miktarı ödemeden aboneliklerini sonlandırmıyorlar ayrıca kişiler bir haksız ödeme ya da benim gibi yüksek fatura olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka yasal yollardan haklarını arasınlar.

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Meblağ küçük gibi görülebilir ancak önemli olan haksız yere alınan ücretlere 'dur' diyebilmek. Tüketicilere örnek olmak istedim, ödediğim fazla ücreti ve yasal süreçteki tüm masrafların iadesi için açtığım davayı kazandım." diye konuştu.

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