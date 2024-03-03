İnternetten sipariş ederken dikkat. 20 bin TL2lik tablet yerine taş geldi

Kaynak: DHA
İnternetten sipariş ederken dikkat. 20 bin TL2lik tablet yerine taş geldi
Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti ve tabletin yerine paketten tablet yerine taş çıktı.

Gaziosmanpaşa’da Sibel Zengin, , 2 Şubat’ta internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. 3 gün sonra kargosu gelen Zengin, kargo paketini açtığında ise hayatının şokuyla karşı karşıya kaldı. Paketten tablet yerine taş çıktı.
Hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Sibel Zengin, tüketici hakem heyetine de başvuru yaptıklarını hukuki süreci başlattıklarını söyleyerek Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak kararı beklediklerini belirtti
“AÇGÖZLÜ SATICILAR CEP TELEFONU YERİNE SALATALIK, TABLET YERİNE DE TAŞ GÖNDEREBİLİYOR"
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu internet üzerinden yapılan açık bir dolandırıcılık olduğunu fakat tüketicilerin artık bilinçli olduğu söyledi.
Ağaoğlu, tüketici bilinçlendi ama görülüyor ki güvenilir büyük internet satış portalları da bu tür sahtekarlara, dolandırıcılara, mağazalarına açıyor sayfalarını ve orada satış yapmalarına müsaade edildiğini söyledi.
Ağaoğlu, iade sürecinde parası geri eline geldiğinde o ürünün bedeli olur 23-24 bin lira, aradaki farkı da istemesinin gerektiğini söyledi.
Ağaoğlu, tüketicilerin, paketi açarken mutlaka bir video çekmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Ağaolu, Bu tür durumla karşılaşan tüketiciler satış noktasını, parayı ödedikleri yeri hasım alarak Tüketici Hakem Heyetine başvurabileceklerini söyledi.

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