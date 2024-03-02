Banka kartıyla kazanç vadedip internetten araç kiralarken çifte dolandırıcılık yapıyorlar

Son dönemin gözde dolandırıcılık yöntemlerinden biri de banka hesabı kiralama yöntemi oldu. İnternet sitelerinde “banka hesabınızı kiralayın, oturduğunuz yerden para kazanın” ilanları yayınlayan dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri vatandaşları, banka hesabı başına 2 bin TL kazanç vaadiyle kandırıyor.

Ağa düşen vatandaşlar, kazancın nasıl gerçekleşeceğinin peşine düşmeden kolay para kazanma isteğiyle banka bilgilerinin yanı sıra, bir de sim kart çıkartıp dolandırıcılara teslim ediyor.

Dolandırıcılar elde ettikleri sim kart ve banka hesaplarıyla yine E-ticaret sitelerinde “araç kiralama” ilanı veriyor. İlana iletişim numarası olarak ağa düşürülen vatandaşın bilgilerini giren dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşlarla, bu hat üzerinden iletişime geçiyor ve yine mağdura ait banka kartı hesabına kaparo yatırılmasını talep ediyor.

Araç kiraladığını sanan vatandaş ise, aracı teslim alacağı yere gittiğinde bir bakıyor ki ortada araç maraç yok!

Hemen karakola koşan vatandaş kimden şikayetçi oluyor dersiniz?

Tabii ki, sim kartın ve banka hesap numarasının sahibi olan “oturduğu yerden para kazanmak isteyen” vatandaştan!

Adliyelerde böyle onlarca, yüzlerce dosya var!

Vatandaşlar kendilerinin de kandırıldığını anlatmaya çalışıyor mahkemelerde!

Tabii ki ortada böylesi bir durum olduğu için genelde “kısa yoldan para kazanmak isteyen vatandaşlar” 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor!

İşlemediği bir suç nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor insanlar, asıl dolandırıcılarsa yeni “mağdur”larla yollarına devam ediyor. Çifte dolandırıcılıkla kazançlarına kazanç katıyor!

İçlerinden bir dosya var bundan bahsedeceğim size bugün!

Yüzde 40 engelli raporu olan bir vatandaşımız, psikoz tanısı var!

Akli dengesi yerinde olmayan Ş. G., mağdurların ağına düşüyor!

Gönderdiği her kart başına 2 bin TL kazanacağını düşünen Ş.G., 5 bankadan çıkarttığı farklı kartlar ve SİM kart ile toplamda 6 kartı dolandırıcıların gönderdiği kişiye teslim ediyor!

Kartların şifrelerini de whatsapp üzerinden dolandırıcılara gönderiyor!

Bundan sonra ne mi oluyor dersiniz?

6 banka hesap kartıyla haftalık 12 bin TL kazanacağını düşünen mağdur, dolandırıcılarla problem yaşıyor ve olayı ailesine açıyor.

Aile sim kartın iptalini sağlıyor, sonrasında S.G. gidip yeni sim kart alıyor ve kendi telefonuna takıyor!

O da ne? Dolandırılan vatandaşlardan gelen onlarca mesaj!

Dönüyor dolandırıcılara durumu soruyor ve “insanları mı dolandırıyorsunuz, ben kartları iptal ettireceğim” diyor!

Tabii ki dolandırıcıların küfür, hakaret ve tehditlerine maruz kalıyor!

Yetmiyor dolandırıcılar S.G.’nin annesini de arayıp tehdit ediyor!

Mağdur S.G.’ye dolandırıcılar tarafından paraların Gürcistan’a gönderildiğine yönelik gelen mesajlar ise yalan!

Paralar Sakarya’da bir ATM’den çekilmiş!

Paralar uçmuş gitmiş, mağdur S.G ise suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor!

Çifte dolandırıcılıkta dolandırılanlar mağdur, dolandırıcı sanılan vatandaş mağdur, asıl dolandırıcılar ise, yeni kurban avında!