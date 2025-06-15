60 milyon euro bonservis verilen futbolcu için Fenerbahçe devrede

Önümüzdeki sezona Jose Mourinho yönetiminde iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Sarı lacivertlilerin son olarak kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren kanat oyuncu Moussa Diaby için devreye girdiği iddia edildi.

Oyuncunun bir seneliğine bile olsa kiralanarak Avrupa'ya geri dönmek istediği belirtilirken Fenerbahçe yönetiminin de Al Ittihad'a teklif yapma kararı aldığı öne sürüldü.

Al Ittihad'ın geçen sezon 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan'da 28 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken, 13 de asist yaptı.