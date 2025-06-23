60 saniyelik hırsızlık! Müşteri gibi geldi, kasayı boşaltıp kaçtı

Alınan bilgilere göre olay, 21 Haziran 2025’te saat 21.45 civarında Van'ın en işlek caddalerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti.

Müşteri gibi dükkâna giren kimliği belirsiz kişi, çalışanlar siparişle meşgulken kasaya yöneldi.

İlkinde yanlış kasayı açan şahıs, ikinci denemesinde diğer kasadaki yaklaşık 7 bin TL’lik alıp hızla kaçtı. 60 saniye süren hırsızlık iş yeri sahibi polise başvurdu.

İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Börekleri alt kata taşırken hırsızlığı fark eden çalışan, hemen kamera kayıtlarını kontrol ettiklerini ve polise bildirdiklerini ifade etti.

Soruşturma devam ediyor.

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