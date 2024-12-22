Yediemin otoparkında akılalmaz hırsızlık! Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi

Olay, 9 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Polis, Çağlayan'da yaptığı denetimde plakasız bir motosikleti durdurdu ve şase numarasının olmadığını tespit etti.

Motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle Yediemin Otoparkı'na götürüldü. Sahibi Aydoğan K., bir arkadaşıyla birlikte otoparka geldi ve motosikletinin yerini öğrendikten sonra otoparkta sandalyede oturdu.

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HEM ÇALDI HEM KAYDETTİRDİ

Bir süre sonra Aydoğan K.'nın arkadaşı otoparktan ayrıldı ve yolun karşısına geçti. Aydoğan K., yoğunluğu fırsat bilerek motosikletinin başına geçti. Ardından motosiklete binip hızla otoparktan kaçtı.

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O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aydoğan K.'nın arkadaşı da çalınan motosikleti cep telefonuyla kaydetti.

6 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI



Olayın ardından Kağıthane Mobil Park polisi, güvenlik kameralarını inceleyerek Aydoğan K.'nın kimliğini belirledi ve adresini tespit etti. Çaldığı motosikletle birlikte yakalanan Aydoğan K.'nın, poliste 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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SERBEST KALDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Aydoğan K., işlemlerinin ardından "motosiklet hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, Aydoğan K.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.