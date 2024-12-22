Yediemin otoparkında akılalmaz hırsızlık! Hem çaldı hem de film gibi kaydettirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane'de denetim yapan polis ekipleri tarafından plakası ve şase numarası olmadığı için çekiciyle Yediemin Otoparkına getirilen motosiklet, sahibi tarafından çalındı.

Olay, 9 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Polis, Çağlayan'da yaptığı denetimde plakasız bir motosikleti durdurdu ve şase numarasının olmadığını tespit etti.

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Motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle Yediemin Otoparkı'na götürüldü. Sahibi Aydoğan K., bir arkadaşıyla birlikte otoparka geldi ve motosikletinin yerini öğrendikten sonra otoparkta sandalyede oturdu.

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HEM ÇALDI HEM KAYDETTİRDİ

Bir süre sonra Aydoğan K.'nın arkadaşı otoparktan ayrıldı ve yolun karşısına geçti. Aydoğan K., yoğunluğu fırsat bilerek motosikletinin başına geçti. Ardından motosiklete binip hızla otoparktan kaçtı.

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O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aydoğan K.'nın arkadaşı da çalınan motosikleti cep telefonuyla kaydetti.

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6 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Kağıthane Mobil Park polisi, güvenlik kameralarını inceleyerek Aydoğan K.'nın kimliğini belirledi ve adresini tespit etti. Çaldığı motosikletle birlikte yakalanan Aydoğan K.'nın, poliste 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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SERBEST KALDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Aydoğan K., işlemlerinin ardından "motosiklet hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Mahkeme, Aydoğan K.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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