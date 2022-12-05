Brezilya'nın özel davulcusu

Katar'da da her maçta 7 kiloluk davulu yorulmadan çatan Leite, tribünleri ateşleyen amigo oldu.

Hayranları tarafından Wallace Das Copa (Wallace Dünya Kupası) olarak da bilinen Leite, "Ünlü olduğum söylenemez ama bu kendimi çok özel hissettiriyor. Tribünlerde sorun yok, siyaset yok, orada hepimiz Brezilya için varız. Ben de davulumla o insanlara destek veriyorum" dedi.