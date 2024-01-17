600 bin sığır ithal edilecek ama ithalata rağmen et fiyatları rafta artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Bakanlığının 600 bin baş sığır ithal edecek olmasını eleştirdi.

“ET FİYATLARI İTHALE RAĞMEN RAFTA ARTIYOR”

Gürer, Et ve Süt Kurumunun gerekli hamleleri zamanında yapmadığına dikkat çekerken “Yem fiyatlar yanında ahır maliyet artışlarıyla da baş edemeyen üretici hayvanlarını kesime gönderdi” dedi. Siyasi iktidarın bu süreçte hayvan varlığında Avrupa birincisiyiz türküsü söylediğine vurgu yapan Gürer, “2023 yılı ithal bitecek derken hayvancılık patladı. 2024 yılında da ithal devam edeceği açıklandı. Sorunu ithal hayvan getirerek çözmeye çalışıyor. Et Fiyatları ise ithale rağmen rafta artıyor. Besici de tüketicide mağdur ediliyor” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ İFADELERİNE YER VERİLDİ”

“Et ve Süt Kurumunun belirlediği alım fiyatlarının üreticilerin maliyetine uymadığına da değinen Gürer, durumun Sayıştay raporlarına da yansıdığına dikkat çekti. Gürer, Sayıştay’ın 2023 yılına ait raporunda, ‘alım fiyatlarının üretici maliyetleri ile uyumlu olmadığı, piyasa fiyatlarının gecikmeli olarak izlendiği, piyasada oluşan fiyatlara öncülük edilemediği ve regülasyon görevinin yeterince yerine getirilemediği tespit edilmiştir’ ifadelerine yer verildiğine vurgu yaptı.