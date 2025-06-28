62 yıldır ipleri sanata dönüştürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan İsmail Yanık, dokumacılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yanık, usta elleriyle dokuduğu havludan dantel örtüsüne, yatak örtüsünden bornoza kadar pek çok ürünü dükkanında sergiliyor. Kişiye özel sipariş alan Yanık, Beypazarı'nın gözde dokumacısı olmaya da devam ediyor.

Dönemin araç vasıtalarının yetersiz olmasından dolayı 2 gün boyunca yürüyerek Ankara'nın Çamlıdere ilçesinden Beypazarı ilçesine gelen Yanık, 62 yıldır mesleğini büyük istekle yapıyor. Yanık, şimdi ise mesleğini devam ettirebilmek için çırak arayışında.

18 yaşından bu yana mesleği yaptığını dile getiren Yanık, "Bir sanat öğreneyim diye Beypazarı'na geldim. O zaman araba yok, yol yok, dağlardan yürüye yürüye 2 günde geldim ben buraya" dedi.

"HİÇ ÇIRAĞIM OLMADI"

El işi dokumacılığını artık kimsenin yapmadığını söyleyen Yanık, mesleğini tek başına yapmaktan zorlandığını ifade etti. Mesleğe başladığından beri hiç çırak yetiştiremediğini dile getiren Yanık, "Benim hayatta bir tane çırağım olmadı, ortağım da olmadı. Onun için ben her şeyimi tek başıma yaptım. Orada çok zorlandım ben yani. Çırak bulamıyorum, çırak yok" şeklinde konuştu.

Yanık, gençlerin artık bu tarz mesleklere ilgisinin olmadığını aktararak, "Ben şimdi şu yoldan geçen bir delikanlıya desem ki gel yavrum bu sanatı ben sana öğreteyim desem Allah razı olsun demez. Çıraklık bitti" ifadelerini kullandı.

"BU MESLEK BİTMESİN"

Sadece dokumacılık mesleğine değil, diğer mesleklere de ilginin olmadığını belirten Yanık, "Terzi var mesela eski terzilerden. Çırağın var mı? Yok. Niye yok? Bulamıyor işte. Ben şimdi 83 yaşındayım. Bu işi 62 yıldır yapıyorum. Bu meslek bitsin istemiyorum. Benim yapmaktaki, ısrar etmekteki gayem bu. Bitsin istemiyorum. Hala birileri gelir öğrenir diye umuyorum" diye konuştu.

50 yıldır günlük yazdığını da belirten Yanık, son zamanlarda yorulduğu için bunu aksattığını dile getirdi.

Usta Yanık, çırak aramaya devam ediyor.