63 yıllık ünlü fast food zinciri iflasın pençesinde. Tüm şubelerini tek tek kapatacak

63 yıllık fast food devi Taco Bell, Avustralya’da iflasın eşiğinde. Collins Foods, rekabet baskısı altında Meksika temalı zinciri satma kararı aldı, şubeler kapanıyor.

1962’de California’da Glen Bell tarafından kurulan Taco Bell, Avustralya’da zor günler geçiriyor. Meksika mutfağıyla tanınan fast food zinciri, artan rekabet ve mali kayıplar nedeniyle iflasın eşiğine geldi.

Ülkedeki işletmeci firma Collins Foods, Taco Bell’i satma kararı aldığını duyurdu. Kararın ardında, özellikle Guzman y Gomez gibi yerel markaların yükselişi yatıyor.

Collins Foods, Avustralya’da 27 Taco Bell şubesi işletiyor. Ancak şirket, 2023’ün ikinci yarısında 1,1 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Mali yılın ilk yarısında gelirlerde yüzde 2’lik düşüş yaşandı.

Firma, Amerikan ana şirketle görüşmelere başladı ve gelecek yıl Taco Bell’den tamamen çekilmeyi planlıyor. CEO Xavier Simonet, KFC markasına odaklanarak uygun fiyatlı, kaliteli yiyecek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Taco Bell’in Avustralya’daki düşüşü, tüketici alışkanlıklarındaki değişimle de bağlantılı. Yerel lezzetlere yönelen müşteriler, zincirin Meksika tarzı menüsüne eskisi kadar ilgi göstermiyor. Guzman y Gomez’in uygun fiyat ve otantik tatlarla öne çıkması, Taco Bell’in pazar payını eritti.

Avustralya dışında Taco Bell, küresel çapta faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak bu kriz, markanın diğer pazarlarda da stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Collins Foods’un kararı, fast food sektöründe rekabetin ne kadar çetin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Taco Bell’in Avustralya macerası, şimdilik kapanışa doğru ilerliyor.