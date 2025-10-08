CHP lideri Özgür Özel, dünkü grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin suikaste sessiz kaldığını hatırlatarak "Bütün Türkiye konuşuyor. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li" diyerek seslenmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özel'e yanıt vererek "Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'a CHP'li Emir'in "Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük" tepkisinin ardından bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'den geldi.

"Siyaset ilke ve tutarlılık ister..." diyen Yücel, Yalçın'a 10 yıl öncesini hatırlatarak "10 yıl önce iktidarı "AKP'nin başına vitrin süsü bir genel başkan atanmış, Erdoğan velayet ve vesayeti bu partinin hücrelerine kadar nüfuz ve sirayet etmiştir”sözleri ile eleştirip, Erdoğan’a “kukla başbakan” diyen, bugün de iktidarın yanında hizalananlar, siyasetin gerçek aktörü değil ancak figüranı olabilirler." ifadeleriyle sert çıktı.

Yalçın'a "MHP’nin karanlık yüzü" diye seslenen CHP'li Yücel'in paylaşımından önemli başlıklar şöyle:

"HADSİZ..."

"MHP’nin karanlık yüzü, MHP’lilerin bile kendisinden yaka silktiği, hadsiz, üslupsuz Edip Semih Yalçın…

Yine kendine yakışanı yapmış, tehdit ve hakaret dolu, Türkçe kurallarını katleden, yaptığın silah benzetmesiyle katlettiğin tek şeyin de Türkçe olmadığını düşündüren bir açıklama yapmışsın...

"TEMİZLİK YAPMAYA KALKARSAN ÖNCE KENDİNDEN BAŞLAMALISIN"

Haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlükleri gasbedilen belediye başkanlarımıza “hırsız” deme hadsizliğine düşerken, “partinizden temizleyin” diye akıl vermeye kalkarken; 3 yıldır kendi insanının cenazesini kaldıramamış bir parti olduğunuzu unutuyorsun! Bu arada temizlik yapmaya kalkarsan önce kendinden başlamalısın!

Masumiyet karinesinden dahi haberin yokken hukuki konularda ahkam kesmen, kendini komik duruma düşürmekten başka hiç bir anlam ifade etmiyor.

Siyaset ilke ve tutarlılık ister..

"BUNDAN 10 YIL ÖNCE..."

Çok değil, bundan 10 yıl önce iktidarı "AKP'nin başına vitrin süsü bir genel başkan atanmış, Erdoğan velayet ve vesayeti bu partinin hücrelerine kadar nüfuz ve sirayet etmiştir”sözleri ile eleştirip, Erdoğan’a “kukla başbakan” diyen, bugün de iktidarın yanında hizalananlar, siyasetin gerçek aktörü değil ancak figüranı olabilirler.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderlik performansını değerlendirmek, ne dilinden, kaleminden ve zihninden lümpenlik akan senin gibilerin, ne de figüranların işidir….

Onu değerlendirecek olan sadece ve sadece büyük Türk milletidir!

Unuttuysan hatırlatayım;

Her fırsatta ağzından köpük saça saça saldırdığın Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisini 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yapmış liderdir.

Demokrasiyi içine sindiremeyip mafyatik söylemlerle siyaseti dizayn etmek ise ancak millete söyleyecek sözü, anlatacak politikası olmayanların işidir.

"MİLLET SİZİN MAFYATİK TUTUMUNUZDAN BIKTI..."

Millet sizin mafyatik tutumunuzdan da, tehditlerinizden de bıktı...

Yolunuz yol değil, yolunuz karanlık…

Artık bu mafya özentisi üslubu da, vatan sevdalısı milliyetçi vatandaşlarımızın saf ve temiz duygularını sömürmeyi de bırakın, bir kez olsun bu vatana, bu millete faydalı olmak için çalışın!"

6.35 mm'lik tüfek saçması, argoda çapı düşük bir mühimmat olması nedeni ile küçümsemek için kullanılıyor.