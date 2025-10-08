Türkiye, suikast skandalları ile sarsılıyor. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından, cinayetin davasında yargılanan isimler arasında olan avukat Serdar Öktem de İstanbul Şişli'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Gündeme bomba gibi düşen suikastlara karşı MHP'nin sessizliği ise dikkat çekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada "Bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin" sözleri yankı buldu.

MHP'Lİ YALÇIN'DAN SERT AÇIKLAMA

Öte yandan Özgür Özel'in açıklamalarına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, “genel başkanlık kalıbı”nınadamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor" ifadelerini kullandı.

6.35 mm'lik tüfek saçması, argoda çapı düşük bir mühimmat olması nedeni ile küçümsemek için kullanılıyor.

Yalçın, "Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız" dedi.

Yalçın'ın paylaşımının tamamı şöyle:

CHP’nin başı Özgür Özel; kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP’ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı.Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu.

İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor.

Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, “genel başkanlık kalıbı”nınadamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor.

Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız.

Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız.

Özgür Efendi sürekli topu taca atacağına, CHP’li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa ediptemizlesin.

Özgür Özel’in millî iradeden dem vurması da pek gülünç... Kayyum atanan veya soruşturma altındaki CHP’li belediyelerde millî iradenin yerini “kayme iradesi”nin aldığı çoktan ayyuka çıktı.

Özel’in bize “Hodri meydan!” demesini ciddiye bile almıyor, “Hadi oradan! Hadi oradan!” diyoruz.

CHP'Lİ EMİR'DEN JET YANIT

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP'li Yalçın'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Emir, paylaşımında "Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür. Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük" dedi.

Emir'in paylaşımı şöyle:

Yine okurken zorlandığımız, tek nefeste yazdığını anladığımız bir paylaşımınla Genel Başkanımızı hadsizce hedef almışsın.

Ama belli ki “çelişkiyi sanat haline getirme” konusunda kimse eline su dökemiyor.

Bir yandan “masumiyeti ispatlanmış insanlara alçakça suç isnadı” diyorsun, birkaç satır sonra iddianamesi bile yazılmamış belediye başkanlarımızı “hırsız” ilan ediyorsun.

Senin ülküdaşını vurmakla yargılanan arkadaşların masum da halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız mı suçlu?

Bir de açıklamanda ateşli silahlara olan ilgin dikkatimi çekti.

Siyaset dediğin şey “şarjör”, “tabanca”, “parmak sokmak” üzerinden değil; hukuk ve nezaket üzerinden yürür.

Korkarım siyasetteki kalibren, övündüğün namlu çapından da küçük.