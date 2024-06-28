65 metre yüksekte bayıldı. Gökyüzünde kurtarma seferberliği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
65 metre yüksekte bayıldı. Gökyüzünde kurtarma seferberliği

Almanya’nın Leipzig şehrinde bir vinç operatörü, 65 metre yükseklikte baygınlık geçirdi. Yaşanan olay sonrası bir sağlık ekibi iple bağlanarak 65 metre yüksekliğe çıkarıldı. Vinç operatörü, sağlık ekipleri tarafından 65 metre yükseklikten aşağı indirildi.

Almanya’nın Leipzig şehri ana tren istasyonuna 150 metre uzaklıktaki Richard-Wagner-Straße'deki bir inşaat sahasında meydana gelen olayda, 36 yaşındaki bir vinç operatörü, 65 metre yükseklikte çalışırken, sıcaklık seviyesinin 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte baygınlık geçirdi.

65 metre yükseklikte baygınlık geçirerek asılı kalan adamın yardımına itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ekiplerinin döner merdiven yöntemi yeterli olmayınca, bir sağlık ekibinin sedyeyle birlikte iple bağlanarak yukarı çıkması gerekti.

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SAĞLIK EKİPLERİ 65 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKTI

O anları anlatan İtfaiye sözcüsü Torsten Kolbe: “Döner merdivenle yalnızca 20 metrenin üzerindeki yüksekliklere ulaşabiliyoruz. Bu nedenle sağlık görevlilerinin önce yukarıya çıkıp hastayı yüksekte tedavi etmesi gerekiyordu.” Korkak olanlar veya yükseklik korkusu olan yardımcılar için değil” ifadelerini kullandı.

VİNÇ OPERATÖRÜ SEDYEYLE AŞAĞIYA İNDİRİLMEK ZORUNDA KALDI

Yaşanan olay sonrası bir sağlık ekibi sedyeyle birlikte 65 metre yükseliğe çıktı. 65 metre yükseklikte baygınlık geçiren vinç operatörü, önce bir sedyeye bağlandı ve sağlık görevlisi tarafından aşağı indirildi.

İtfaiye sözcüsü Kolbe: "Sağlık görevlisi iple indi ve yaralı kişiyi de yanına aldı. Başka bir sağlık görevlisi başlangıçta tepede kaldı ve inişi sağladı” ifadelerini kullandı.

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65 metre yükseklikten aşağı indirilen vinç operatörü daha ileri tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Operasyon sırasında Richard-Wagner-Straße kapatıldı. İnşaat alanında iki otel planlanıyor. İki yüksek katlı vinç şu anda Leipzig'in silüetine hakim durumda.

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