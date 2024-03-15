65 yaş üstü çınarlar üniversiteli oldu

Kaynak: İHA
65 yaş üstü çınarlar üniversiteli oldu
Kocaeli'de teknoloji ve yeniliklere adapte olmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar için düzenlenen "Ben De Çevrim İçiyim" programı kapsamında, çınarlar dijital dünyayla tanışarak üniversiteli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen programda yaşlılar, üniversite kampüsünde sosyal hizmetler öğrencileriyle buluşturularak dijital becerilerini geliştirdi.

Dijital ahbaplarıyla bir araya gelen yaşlılar, görüntülü aramadan e-Devlet'e, gazete okumadan bankacılık işlemlerine kadar birçok uygulamayı öğrenerek bağımsız hareket yetilerini artırdı.

Ayrıca, cihaz ve ağ güvenliği konularında da eğitim alan çınarlar, interneti güvenli bir şekilde kullanmayı öğrendi.

Bir ay süren eğitimlerin ardından yaşlılara sertifikaları takdim edilirken, programın katılımcılarından Mehmet Emin Özdemir ve Veliye Akel, eğitimden memnuniyetlerini dile getirerek bilgi ve becerilerini artırdıklarını ifade etti.

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