65 yaş üstü vatandaşlar Troya’ya ücretsiz girecek

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Avrupa'dan ödüllü olan müzesine her geçen gün ilginin arttığını açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜNE GİRİŞ ÜCRETSİZ

Bu kapsamda, 65 ve üstü yaştaki misafirler için farklı bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Gölcük, "65 yaş ve üzeri ziyaretçilerimize müze girişi ücretsiz. Bunun yanı sıra 5 kişi ve üzeri gruplarda ücretsiz rehberlik ve Homeros Bahçesi turu ile ücretsiz içecek ikramında bulunmaya başladık. Niçin böyle bir girişime başladık? Eğitim ve organizasyon departmanımız var ve çoğunlukla müzelerde alışılageldiği şekilde bu eğitim departmanları daha ziyade çocuklarla işbirliği yapma konusunda projeler geliştirirler. Fakat Türkiye'de ilk kez 65 yaş üstü ziyaretçiler konusunda eğitim departmanımız böyle bir uygulamaya başladı” ifadelerini kullandı.