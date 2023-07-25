65 yaş üstüne toplu taşıma paralı oluyor. Verdiler yetkiyi alıyorlar etkiyi

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen seri zamlar, ulaşım maliyetlerini de artırdı. Maliyetleri karşılamak için Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, toplu taşımayı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlardan artık para alacak.

65 yaş üstüne toplu taşıma paralı oluyor. Verdiler yetkiyi alıyorlar etkiyi

İHA'nın haberine göre, Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada; "Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür.

Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır.

Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi.

KARAR 15 EKİM'E ERTELENDİ

Burdur’da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim’e ertelendi.

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurmuştu.

Kooperatif, 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten 1 Ağustos tarihi itibarıyla ücret alınacağı bilgisini paylaşmıştı.

Toplantı sonrasında bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanmak üzere 15 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi.

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