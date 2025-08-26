65 yıllık gıda devi iflas etti. 200 çalışan işsiz kaldı

Almanya’nın köklü balık ürünleri üreticisi Wechsler Feinfisch, 65 yıllık faaliyetinin ardından iflas başvurusunda bulundu. 1960 yılında Erftstadt’ta kurulan şirket, Rewe, Edeka, Alnatura ve Globus gibi büyük market zincirlerinde somon, ringa balığı ve tütsülenmiş deniz ürünleriyle tanınıyordu.

Ancak, finansal sorunlar ve operasyonel aksaklıklar, bu gıda devinin sonunu getirdi.Şirket, uzun süredir ekonomik baskılarla mücadele ediyordu. 2024’te aile yönetiminden Theodor Jansen’e geçen firma, artan borç yüküyle boğuşuyordu.

Kasım 2024’te Polonya’daki tütsüleme tesisinin devre dışı kalması, özellikle yılbaşı gibi yüksek talep dönemlerinde üretim kapasitesini ciddi şekilde düşürdü. Bu durum, şirketin siparişleri karşılamasını zorlaştırarak mali krizi derinleştirdi.

Artı49’un haberine göre, enerji maliyetlerindeki artış ve tedarik zinciri sorunları da iflas sürecini hızlandıran etkenler arasında yer aldı. Wechsler Feinfisch, Almanya’nın balık ürünleri pazarında yenilikçi yaklaşımlarıyla biliniyordu. Organik ve sürdürülebilir ürünleriyle Alnatura gibi markaların güvenini kazanan şirket, kalite odaklı üretim anlayışıyla öne çıkıyordu.

Ancak, rekabetin artması ve maliyetlerin yükselmesi, firmanın ayakta kalmasını zorlaştırdı. İflas başvurusuna rağmen, şirketin ürünleri mevcut stoklar sayesinde bir süre daha market raflarında yer almaya devam edecek.

İflas süreci, Erftstadt’taki çalışanlar ve yerel ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Şirketin yaklaşık 200 çalışanı belirsizlikle karşı karşıya. Yetkililer, firmanın varlıklarının satışı veya yeniden yapılandırma yoluyla bazı işlerin korunabileceğini belirtiyor.