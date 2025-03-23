650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü yapan Mehmet Tarık Yanar, kontrolünü kaybederek ormanlık alana düştü. Bölgeye ekipler sevk edildi. Can pazarının yaşandığı olayda ekipler zamanla yarıştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yasirali Mahallesi Yassı Tepe mevkisinde meydana geldi. Yamaç paraşütü eğitimi alan Mehmet Tarık Yanar, yaklaşık 800 metre rakımlı tepeden havalandı. Bir süre havada süzülüp, yaklaşık 650 metre rakıma geldiğinde kontrolünü kaybeden Yanar, ormana düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ormanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yanar'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Yanar, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu noktadan alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

650 metrede kontrolü kaybetti! Antalya'da ormanda nefesler tutuldu

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