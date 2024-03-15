65’lik iş insanı damat oluyor

Kaynak: Sabah
65’lik iş insanı damat oluyor
İki torun sahibi işadamı Nurettin Hasman, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; 1980'de evlendiği ve ikiz kızlarının annesi olan Güliz Onursal'dan 1996'da boşandıktan sonra hızlı bir çapkın haline gelen Nurettin Hasman, 65 yaşında ikinci kez damat olacak.

Cankurt'un haberine göre, Nurettin Bey'in daha önce ilişki yaşadığı Verda Penso, Eda Taşpınar, Yağmur Koçyiğit, Melis Ebuzziya gibi birçok güzel, onu nikâh masasına oturtamamıştı.

Ancak Nurettin Bey'i ikinci kez damat olmaya ikna eden kişi, yaklaşık yedi yıldır flört ettiği takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu oldu.

Habere göre, Nurettin Hasman, evlenmek için İtalyan damadı Tomasso Salvatori'nin memleketini seçti.

Çiftin nikâhı, 4 Nisan'da İtalya'nın Milano şehrinde Türkiye Milano Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecek.

Haberin sonunda Cankurt, Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu'nun mutluluklarının daim olması temennisinde bulundu.

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