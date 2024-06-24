66 bin 780 öğretmen işsiz kaldı

Milli Gazete’den Mehmet Fahri Özkan’ın haberine göre, ücretli öğretmenlik sistemi, öğretmen açığını kapatmak amacıyla uygulanmaya devam ederken, bu sistemde çalışan öğretmenler ciddi mağduriyetler yaşamaya devam ediyor.

Eğitimini tamamlayıp mesleklerini icra etmek isteyen öğretmenler, aynı işi yaptıkları kadrolu meslektaşlarıyla farklı şartlar altında çalışmaktan dolayı tepkilerini dile getiriyorlar.

Düşük ücretler, eksik sigorta primleri ve yaz tatillerinde işsiz kalmaları, ücretli öğretmenlerin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

YAKLAŞIK 67 BİN ÖĞRETMEN İŞSİZ KALDI

Ücretli öğretmenler, genellikle asgari ücretin altında maaşlarla çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, öğretmenlerin geçim sıkıntısı çekmesine ve mesleki motivasyonlarının düşmesine neden oluyor.

Çalışma dönemleri boyunca sigorta primlerinin tam olarak yatırılmaması, ücretli öğretmenlerin emeklilik haklarını olumsuz etkiliyor. Ayrıca, okulların kapanmasıyla birlikte sigorta primlerinin tamamen kesilmesi, sağlık güvencesiz kalmalarına yol açıyor.

Yaz tatili süresince işsiz kalan ücretli öğretmenler, bu dönemde herhangi bir gelir elde edemiyor. Bu durum, öğretmenlerin ekonomik olarak zorlanmalarına ve mesleki istikrarlarının bozulmasına neden oluyor.

Türk Eğitim-Sen'in araştırmasına göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de ücretli öğretmen sayısının 71 ilde 66 bin 780 olduğu açıklandı.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, hem emektar ücretli öğretmenlerin hem de yeni öğretmenlerin mağduriyetlerine vurgu yaparak, “Ücretli öğretmenler okulların tatil olması ile birlikte işsiz kaldılar. Ücretli öğretmenler üzerinde şu ana kadar hiç bir düzenleme yapılmadı. Okulların kapanması ile birlikte sigortalarının sona ermesinin ardından işsizlik maaşına dahi başvuramıyor. Bu arkadaşlarımız yaz tatili boyunca nasıl geçimini sağlayacak?” dedi.