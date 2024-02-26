67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Mehmet Akif mahallesinde 67 yaşında olduğu bilgisine ulaşılan Cuma Han isimli bir kişinin öldürüldüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak no: 18'de yaşanan olayda, 1957 doğumlu olduğu belirtilen Cuma han isimli şahsın cansız bedeni bulundu.

çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

Kim ya da kimler tarafından işlendiği henüz bilinmeyen cinayetle ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı