67 yaşındaki vatandaş gasp edildi. Şüpheliler yakalandı

Tekirdağ’da 67 yaşındaki şahıs 3 kişi tarafından darp edildi. Kısa süre içinde 3 kişi yakalandı.

67 yaşındaki vatandaş gasp edildi. Şüpheliler yakalandı

İHA’nın haberine göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen olayda Ortacami Mahallesi Melek Sokak üzerinde yaya olarak ilerleyen E.A. (67) isimli yaşlı şahıs, arkasından gelen 3 kişi tarafından takip edilerek kamera olmayan bir noktada darp edildi.

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6 BİN TL PARA VE DEĞERLİ EŞYALARINI ALDILAR

6 bin TL nakit para, gram altını ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyen E.A.'nın verdiği bilgiler neticesinde araştırma yapan güvenlik güçleri olayın gerçekleştiği sokakta bir güvenlik kamerası olmaması sebebiyle araştırmasını derinleştirdi. Çevre sokaklarda bulunan kameraları inceleme altına alan ekipler, olayla ilgili olan şüphelilerin G.T., F.Y., C.A. ve E.T. olduğu belirledi.

Emniyet ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakayı ele veren şahısların verdiği ifadelere göre E.A.'nın çalınan telefonunun Çorlu ilçesinde bulunan bir telefoncuya satıldığı belirlendi.

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Emniyet güçlerinin tespit ettiği görüntülerde, şahısların koşar adımlarla sokağa girdiği ve gasp ettikleri malzemeleri aralarında paylaştıkları görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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