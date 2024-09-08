672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu

Başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Enes Doğan, Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon oldu.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasında Orhan Okulu'yu yenen Enes Doğan, altın kemerin sahibi oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda üç gün süren organizasyona, 1540 pehlivan katıldı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin final etabı olan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan ile Orhan Okulu, başpehlivanlık final güreşinde rakip oldu.

Final karşılaşmasında Okulu'ya üstünlük sağlayan Doğan, 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Güreş severler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi.

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