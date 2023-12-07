7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde F.D. (25) isimli şahıs, ortada hiçbir sebep yokken park halindeki araçlara saldırdı.

Susurluk ve Delice Sokak’ta meydana gelen olayda, F.D., toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.

KÜFÜR ETTİ, TEKME SALLADI

Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.