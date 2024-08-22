7 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Kaynak: AA
7 ayda 11 ülkeye bal ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuzda ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satışı yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 7 ayda 335 ton bal ihraç edildiğini belirtti.

İhracattan 1 milyon 411 bin 504 dolar kazanç sağlandığını söyleyen Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya ve 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika ve Birleşik Krallık'a da bal satıldı." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, balın, bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu belirterek "Bal ihracatından beklentimiz her daim yüksek. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine inanıyoruz. O nedenle de bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk balının dünya piyasalarında kalitesiyle marka konumuna getirilmesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, ilerleyen zamanlarda bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını söyledi.

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