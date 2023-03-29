Funda Eryiğit ile Berkun Oya’nın mutlu günü. Doğuma 2 ay kala evlendiler

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan, daha sonra Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile evlendi.

Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaşanan deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda da anne-baba olacak.

7 aylık hamile Funda Eryiğit’in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi.

38 yaşındaki oyuncu ilk kez nikâh masasına otururken 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.

