29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Funda Eryiğit ile Berkun Oya’nın mutlu günü. Doğuma 2 ay kala evlendiler

Funda Eryiğit ile Berkun Oya’nın mutlu günü. Doğuma 2 ay kala evlendiler

7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, nikâh masasına oturdu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:24
Takip Et

7 aylık hamile Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya evlendi

Funda Eryiğit ile Berkun Oya’nın mutlu günü. Doğuma 2 ay kala evlendiler
+
Aa
-

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan, daha sonra Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren oyuncu Funda Eryiğit, yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile evlendi. 

Sade bir tören tercih eden çifti, bu özel gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaşanan deprem nedeniyle düğünü erteleyen çift, yakın zamanda da anne-baba olacak.
7 aylık hamile Funda Eryiğit’in yalın ve modern gelinliğini Öniz İpek Derman tasarladı. Çiftin, düğünlerini önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı öğrenildi. 

38 yaşındaki oyuncu ilk kez nikâh masasına otururken 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
1
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
2
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
3
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
5
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
6
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
7
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Sedat Peker'in de yargılandığı Köfteci Yusuf davasında flaş gelişme
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçı sonrası yaptıkları tepki çekti
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
﻿Çürdükotu bitkisi kalp hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.