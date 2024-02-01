7 ayrı suçtan aranan şahıs dedektifler tarafından yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ekipleri tarafından Keşan ilçesinde arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Yapılan araştırmalar ve şahısların takipleri sonucu hakkında 7 suçtan adli makamlarca 4 yıllık arama kaydı bulunan 1 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.