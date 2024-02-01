7 ayrı suçtan aranan şahıs dedektifler tarafından yakalandı

Kaynak: İHA
7 ayrı suçtan aranan şahıs dedektifler tarafından yakalandı
Edirne’de 7 farklı suçtan aranan ve aynı zamanda 4 yıllık arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ekipleri tarafından Keşan ilçesinde arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Yapılan araştırmalar ve şahısların takipleri sonucu hakkında 7 suçtan adli makamlarca 4 yıllık arama kaydı bulunan 1 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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