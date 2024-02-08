7 bin lira ödeme yapılacak başvurmak yeterli olacak. Bakanlık açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
7 bin lira ödeme yapılacak başvurmak yeterli olacak. Bakanlık açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara destek olmak için maddi yardımların koşullarını açıkladı. E-Devlet üzerinden başvuru yaparak 7 bin TL’ye kadar yardım alınabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik krizle baş etmek için yardım programlarını sınırlı kriterlere göre veriyor. Sosyal güvencesi ve geliri bulunmayanlara daha fazla ödeme yapılıyor.

Memur ve asgari ücretlilerin maaşlarına gelen zamla birlikte sosyal yardımlar da yükseldi. Evde bakım parası alanların ödeme miktarı yüzde 49.25 oranında arttı ve 7.000 TL oldu.

Yaşlılık maaşı alanların da ödeme tutarı 3.000 TL’ye çıktı. Sağlık raporuyla başkasına bağımlı olduğu belirlenenlere verilen ödemelerde ise yalnızca kendilerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacakları durumlar göz önünde bulunduruluyor.

Ödemeler, her ayın 15’inde hesaplara yatırılıyor veya PTT şubelerinden çekilebiliyor. Ödemelerin sırası kimlik numarasının son hanesine göre belirleniyor.

Başvurular E-Devlet’ten yapılıyor ve formlar doğru ve eksiksiz doldurulmalı. Sosyal yardımlar, her haneye bir defa veriliyor ve başvuru formunda ekonomik durumun kötü olduğu ifade edilmeli.

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