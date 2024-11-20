7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak

Kaynak: AA
7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7. Din Şurası'nın "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla 26-28 Kasım arasında Ankara'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak, çalışmalarımızı daha etkin ve verimli hale getirmek gayesiyle düzenleyeceğimiz 7. Din Şuramızı 26-28 Kasım tarihlerinde 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik' temasıyla Ankara'da gerçekleştireceğiz inşallah. Başkanlığın en yüksek istişare toplantısı olma özelliğine sahip olan Din Şuramızın milletimiz, alem-i İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

Son Haberler
Hatay'da bir aile karbonmonoksitten zehirlendi
Hatay'da bir aile karbonmonoksitten zehirlendi
Taktik füzelerinin ardından ABD'den 2'nci hamle. Putin'in sabrını test ediyorlar
Taktik füzelerinin ardından ABD'den 2'nci hamle. Putin'in sabrını test ediyorlar
Bilecik’te aranması olan şahıs ekiplere yakalandı
Bilecik’te aranması olan şahıs ekiplere yakalandı
Müsavat Dervişoğlu'ndan iki bakana tepki
Müsavat Dervişoğlu'ndan iki bakana tepki
Fethullah Gülen'in koruması yakalandı! Her yerde aranıyordu
Fethullah Gülen'in koruması yakalandı! Her yerde aranıyordu