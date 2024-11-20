7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak, çalışmalarımızı daha etkin ve verimli hale getirmek gayesiyle düzenleyeceğimiz 7. Din Şuramızı 26-28 Kasım tarihlerinde 'Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik' temasıyla Ankara'da gerçekleştireceğiz inşallah. Başkanlığın en yüksek istişare toplantısı olma özelliğine sahip olan Din Şuramızın milletimiz, alem-i İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak, çalışmalarımızı daha etkin ve verimli hale getirmek gayesiyle düzenleyeceğimiz VII. Din Şûramızı 26-28 Kasım 2024 tarihlerinde “Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri:… pic.twitter.com/7BbBJllj2u— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 20, 2024