7 dosyadan aranan şahsı bekçiler yakaladı

Kaynak: İHA
Ankara'da hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 7 farklı dosyası bulunan kişi bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından aranan G.B. adlı şahıs, bekçiler tarafından devriye esnasında yakalandı. G.B. isimli kişinin GBT sorgulaması sırasında 7 ayrı dosyadan toplam 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bekçiler tarafından polis merkezine götürülen kişi, yapılan işlemler sonrası İnfaz Büro Amirliği’ne teslim edildi.

