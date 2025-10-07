7 Ekim saldırılarının ikinci yılı: İsrail 67 bin kişi katletti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail ordusu saldırılarında iki yıl geride kalırken en az 67 bin kişi öldürüldü.

Hayatını kaybedenlerin 20 binden fazlası çocuk, 12 bin 500’ten fazlası ise kadın olduğu biliniyor. Yaralı sayısı ise resmi rakamlara göre 169 bin 679.

Kayıp sayısı 10 bin civarında olurken enkaz altında hala binlerce cansız beden var.

GAZZE'DE KITLIK

Gazze Şeridi'ndeki gıdaya ulaşma imkanı, 8 Ekim 2023’ten bu yana aşamalı şekilde artarak kötüleşti. İsrail'in ablukayı sıklaştırğı bu yaz, Gazze kenti ve çevresinde "resmi kıtlık" ilan edildi.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket" olarak bilinen 5'inci seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını bildirdi.

7 EKİM 2023'TE NE OLDU?

Filistinli grup Hamas, onlarca yıldır süren İsrail işgali ve saldırılarına karşı 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu adını verdiği harekatı başlattı. Saldırılar sırasında bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Hamas, 251 kişiyi rehin alarak Gazze'ye götürdü. Bu operasyonun ardından yoğun bombardımanlarla İsrail'in soykırımı başladı. İşgal ise hem Batı Şeria hem de Gazze'de genişledi.

İsrail, o tarihten beri sadece bombalarla değil, özellikle çocukları hedef alan sistematik açlıkla da Filistinliler üzerinde savaş yürütüyor.

